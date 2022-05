Refus de la DGE de recevoir la liste de « Yewwi » : que cache ce silence bruyant de Barthélémy Dias d’aujourd’hui ?

Le virulent maire de Dakar, Barthélémy Dias, attendu cet après-midi pour revenir sur l’« incompétence » avouée par la direction générale des élections (DGE) de procéder au remplacement de la liste départementale de « Yewwi », a préféré mettre à profit la rencontre avec les étudiants en spécialisation de la faculté de médecine de l'UCAD pour évoquer bien autre chose.

Pourtant l’actualité était bouillante, des révélations de Déthié Fall sur le rôle joué par Saliou Sarr et la tournure prise par les événements. Et la communication du maire de Dakar avait pourtant, dès les minutes qui ont suivi la sortie de Déthié, envoyé une demande pour dire clairement que Barthélémy Dias mettra à profit sa rencontre avec les étudiants pour « reparler de quelques points d'actualité ». Au finish c’est à un « silence bruyant » sur la question auquel ne nous avait pas habitué Barth Dias qui a été noté. Pas un mot sur la question. Loin de la position radicale qu’il avait adoptée mercredi dernier sur le perron de la mairie. « Le problème de Dakar s’appelle Macky Sall et on va régler ça une bonne fois pour toutes… », avait-il promis.



Ou encore dans les locaux de la DGE où il avait fait le show et défié la police.

Qu’est ce qui explique cette position ? Barthélémy Dias évite-t-il finalement de ne pas mettre en mal Khalifa Sall le maire honoraire de Dakar dont Saliou Sarr est le bras droit reconnu? Ou alors reconnait-il finalement la grosse bévue des membres de sa coalition ?



Un autre allié de la coalition, Me Moussa Diop, lui a pointé du doigt l’ancien maire de Dakar. Après la sortie de Déthié Fall, il a écrit dans une tribune que « cet aveu de taille engage directement la responsabilité de Khalifa Sall qui a déçu tout l'espoir des Sénégalais ».

