Régulation sociale: L’éclairage de l’Imam Moustapha Guèye sur le rôle des imams et oulémas Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Janvier 2022 à 18:54 | | 0 commentaire(s)| Nul doute n’est permis sur leur rôle de régulateurs sociaux au Sénégal. C’est ce qui ressort de cet l’éclairage de l’Imam Moustapha Guèye, sur le rôle des imams et oulémas, le travail abattu pour la stabilité du Sénégal, avant et pendant la campagne électorale…Son intervention durant la rencontre avec le Chef de l'Etat.



