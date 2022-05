Rejet de la liste de sa coalition à Dakar: Idrissa Samb, responsable politique de YAW à Dahra Djolof, déplore Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mai 2022 à 21:46 | | 0 commentaire(s)| Idrissa Samb, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, responsable politique de Yewwi Askan Wi à Dahra Djolof, déplore le rejet de la liste de sa coalition à Dakar. Il considère que ce rejet n’est pas acceptable. Mais, Ousmane Sonko a fait une sortie hier, pour dire de manière claire, qu’il n’y a pas de doute sur la probité morale des mandataires, Déthié Fall et Saliou Sarr. D’après lui, Yaw doit être plus rigoureuse. Il précise qu’il s’agit d’une erreur. Et, la Coalition est en train de s’affairer à faire le nécessaire au niveau du Conseil Constitutionnel.

Idrissa Samb estime qu’il n’est pas facile de faire des choix et tous les leaders ne peuvent pas être investis sur la liste nationale. Chacun des leaders devraient faire le choix d’aller dans les départements pour compétir, afin de booster la liste nationale. Le fait d’être député ne devrait pas primer sur l’engagement de satisfaire les attentes des populations.



Le candidat malheureux à Dahra remercie les populations de sa localité pour l’engagement dont elles ont fait montre. Il déplore la déportation des militants dans cette localité. Ce qui a abouti à sa perte. Mais, il indique avoir fait le nécessaire pour un meilleur devenir de Dahra.



Samba Diobène Kâ, dit-il, n’a pas encore fait l’installation des commissions. Il traine les pieds et rien n’est encore fait depuis sa nomination à la tête de la municipalité. Il doit impérativement accélérer la cadence afin de résoudre les problème de la Commune. D’après l’Inspecteur des Impôts, Dahra manque de tout et attend beaucoup dans divers domaines et secteurs de la vie. Il appelle à sanctionner la coalition au pouvoir aux prochaines Législatives de juillet 2022.



