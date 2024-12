Rejet de sa déclaration de manifestation pacifique prévue ce vendredi 27 décembre: Le mouvement citoyen Les jeunes de Dakar avec Barth lance le collectif " Touche pas à mon maire".

Par un communiqué rendu public, le mouvement citoyen Les jeunes de Dakar avec Barth a fait part du rejet de sa déclaration de manifestation pacifique prévue ce vendredi 27 décembre, par le préfet de Dakar. L'autorisation préfectorale a souligné dans sa lettre de notification que les déclarants n'ont pas respecté le délai " des trois jours francs au moins et 15 jours francs au plus" relativement à la déclaration de manifestation sur la voie publique.



Ayant pris acte de cette décision, le mouvement citoyen Les jeunes de Dakar avec Barth qui a informé avoir engagé des discussions constructives avec les autorités coutumières et traditionnelles de Dakar, ainsi que les organisations de la société civile et celles politiques, a décidé de mettre en place avec les forces vives de la nation un nouveau collectif citoyen dénommé " Touche pas à mon maire".



Dans la foulée, ledit collectif a ainsi déposé une nouvelle lettre d'information sur la table du préfet de Dakar pour une manifestation qui se tiendra le 31 décembre à Dakar afin de défendre, dit-il, " le choix démocratique des dakarois"...

