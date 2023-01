Relance du Plan national de développement sanitaire et social : Une digitalisation pour des services plus performants et dynamiques, exigée

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye a présidé ce jeudi, la concertation des travaux du comité interne de suivi du Programme de relance du plan national de développement sanitaire et social ( Pndss). Ledit programme, rentrant dans le cadre de l’amélioration a pour objectif de relancer le système de santé, à travers sa digitalisation pour des services plus performants et dynamiques.