Relance économique de l’Afrique : Amadou Hott exhorte à prendre plus de mesures, à sous-tendre avec des réformes Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juin 2022 à 22:06 | | 0 commentaire(s)| La 54e session des ministres des Finances et de la Planification d’Afrique, a été clôturée. Ainsi, le Ministre de l'Economie, Amadou Hott, a insisté sur le financement de la relance économique de l’Afrique. Il a exhorté sur la nécessite de prendre beaucoup plus de mesures, à sous-tendre avec des réformes. Il rappelle que les débats ministériels ont démontré que l’espoir est permis, puisque des propositions pertinentes ont été émises pour le développement. De plus, une grande priorité est accordée aux financements verts. Pour Amadou Hott, le soutien des projets privés et la création d’un environnement propice, doivent désormais, s’inscrire dans le combat de l’Afrique.



