Relations avec Ouattara : Guillaume Soro affirme avoir été trahi

En conclave avec le Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire (MVCI), Guillaume Soro n’a pas été avare en anecdotes.



Saluant ses invités, notamment le président Félicien Sékongo, qui, selon lui, démontrent qu’ils ne sont attachés aux postes, il a rappelé que ces derniers l’avaient averti du danger qui le guettaient au sein de la majorité actuelle.



“Trahison” de Ouattara



“Mais patron, tu ne vois pas qu’on va te trahir ?” aurait lâché Sékongo selon Guillaume Soro qui lui a répondu à l’époque : “En ce moment (2012), moi, j’étais en toute dévotion et amour aveugle. (…) Je lui ai dit que moi je suis en confiance, que je n’avais pas besoin de mouvement… Une deuxième fois, je l’ai reçu, lui et Kanigui, c’était en 2014. Ils me disent que les gens sont en train de me trahir.



Je leur ai répondu que moi je suis en parfaite harmonie avec le président de la République, on se voit régulièrement, une fois par semaine, on parle… Aujourd’hui, en voyant ces hommes et ces femmes assis ici, venus de toute la Côte d’Ivoire, le devoir d’honnêteté m’oblige à dire qu’ils ont eu raison avant moi.” Une manière de dire que le président ivoirien l’a clairement trahi.













lanouvelletribune.info