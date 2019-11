Remède naturel à faire en cas de crise d'asthme ou pendant votre traitement

Voici un remède naturel en cas de crise d’asthme ou pendant votre traitement avec des ingrédients sains comme l’ail et le miel. Les propriétés curatives de ces ingrédients ont toujours été mises en évidence. Ils se trouvent dans la liste de nombreux remèdes qui améliorent la santé.



Ingrédients:



- 3 gousses d’ail

- 1 tasse de miel naturel



Préparation du remède



Ecrasez les gousses d’ail et mettez dans un récipient puis couvrez-les avec le miel.



Mélangez bien les ingrédients. Fermez et gardez dans un endroit frais.



Consommer une cuillerée de remède tous les matins avant le petit-déjeuner.













Mam Dieng

