Remous dans le secteur de la Santé : un des leaders du mouvement And Gueusseum s’explique…Version Wolof Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2024 à 00:13 | | 0 commentaire(s)| Dans son mouvement d’humeur annoncé en fin de semaine, le secteur de la santé vit des moments de rétention d’informations sanitaires et sociales. Pourqoi ce regain de Tension ? Ousmane Diouf, administrateur du mouvement And Gueusseum au micro de Leral Tv apporte son éclairage…



