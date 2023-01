Rencontre avec le Pm: La Société civile exige des poursuites judiciaires contre les autorités épinglées et des... Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2023 à 10:36 | | 0 commentaire(s)| Le Premier ministre Amadou Bâ a reçu hier, une trentaine d'organisations de la Société civile. A en croire Aliou Sané, Coordonnateur de Y en a marre, dés l'entame de leur discussion, ils ont fait comprendre au Pm qu'il y avait une rupture de confiance entre le peuple sénégalais et nos dirigeants. Quid du rapport de la Cour des Comptes ? M. Sané affirme que la Société civile a exigé devant le Pm, des poursuites judiciaires contre les autorités épinglées par ledit rapport, sur la gestion des fonds de la Force Covid-19 mais aussi des sanctions administratives le plus rapidement possible. Les organisations de la Société civile ont egalement demandé la libération de Karim Xrum Xax, de Pape Alé Niang et tous les autres. La question du troisième mandat de Macky Sall a été aussi soulevée lors de leur discussion.





Accueil Envoyer à un ami Partager