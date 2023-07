Rencontre de solidarité d’AMS: Oumar Bâ, président de l’association, exhorte à une remobilisation et à une redynamisation des maires Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2023 à 22:07 | | 0 commentaire(s)| Le président de l’Association des Maires du Sénégal (Ams), Oumar Bâ, a considéré que cette rencontre de solidarité, inspirée par le contexte de sécurité, est une matérialisation d’une diplomation des terroirs. Les maires, acteurs les plus proches des populations impactés ont décidé de se recontrer pour trouver des solutions. Le Président de l’Ams indique que les maires fort de leur légimité d’élus ont pris leurs responsabilités pour prendre leur destin en main. Oumar Ba a souligné qu’il ne faut plus se laisser faire. Mais, c’est le moment de prendre des initiatives avec des partenaires solidaires pour la résolution des difficultés des populations.

Ainsi, il a apprécie la présence du Maroc qui a fait montre d’une diligence pour les accompagner. Oumar Ba a exprimé sa gratitude et sa satisfaction au Ministre des affaires étrangères et, au Président de la République. Il exhorte à une remobilisation et, à une redynamisation pour tendre vers l’excellence.

Accueil Envoyer à un ami Partager