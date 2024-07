Renforcement des capacités en Dialogue social et en Négociation collective : Une initiative de l'Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2024 à 16:13 | | 0 commentaire(s)|

L'Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar, a récemment lancé une série d'ateliers destinés à améliorer les compétences en dialogue social et en négociation collective. Ces ateliers, qui visent à renforcer les capacités des délégués du personnel et des employeurs, touchent divers secteurs d'activités.



L'objectif principal de ces sessions de formation, est de promouvoir une meilleure communication et une coopération plus efficace entre les partenaires sociaux. En fournissant aux participants des outils pratiques et des connaissances approfondies, l'Inspection régionale espère favoriser des relations de travail plus harmonieuses et productives.



Les ateliers abordent divers aspects du dialogue social, y compris les techniques de négociation, la résolution de conflits et les stratégies pour une collaboration réussie entre les employeurs et les représentants des travailleurs. En enrichissant les compétences des acteurs impliqués, cette initiative vise à renforcer la qualité des négociations collectives et à améliorer les conditions de travail au sein des différents secteurs.



Ces efforts de formation s'inscrivent dans une volonté plus large de promouvoir un environnement de travail, où les préoccupations et les intérêts des deux parties sont entendus et pris en compte, contribuant ainsi à un climat social plus serein et à des relations professionnelles plus équilibrées.

