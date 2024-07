Renforcement des capacités financières pour l'Économie sociale et solidaire : Alioune Dione lance un programme clé d'éducation financière Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2024 à 16:30 | | 0 commentaire(s)| Ce matin, Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, a inauguré un programme ambitieux de formation en éducation financière. Destiné aux acteurs de l’Economie sociale et solidaire (ESS), ce programme vise à renforcer leurs compétences financières, afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées et de développer de bonnes pratiques en gestion financière.



