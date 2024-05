Renforcement des compétences numériques: Des élèves de première et terminale des séries S1 et S3, dotés d’ordinateurs portables et des abonnements à internet Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2024 à 20:56 | | 0 commentaire(s)| L’université numérique Cheikh Hamidou Kane avec le soutien de la Fondation Mastercard met en œuvre, un programme innovant dénommé FORCEN (Formations Ouvertes pour le Renforcement des Compétences, de l’Emploi et de l'Entrepreneuriat dans le Numérique). L’initiative vise à renforcer les compétences numériques des élèves. Ainsi, dans le cadre des activités de sa composante « Soutien aux lycées pour l’excellence dans les formations en Sciences, Technologies, Mathématiques et Numérique (STEMD) », le programme FORCE-N prévoit de doter tous les élèves de première et terminale des séries S1 et S3 d’un ordinateur portable et d’un abonnement à internet pour les encourager davantage à s’orienter dans les séries scientifiques et, à s’approprier les technologies numériques.

La cérémonie officielle de lancement de la distribution, présidé par le Ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba GUIRASSY, en présence de toutes les 16 Inspections d’académie du Sénégal s’est tenue, ce jeudi.



Elle sera l’occasion de remettre à tous les élèves de terminale S1 des Inspections d’académie (IA) de Dakar, Pikine-Guédiawaye et Rufisque, leurs outils essentiels pour leur apprentissage.

Accueil Envoyer à un ami Partager