Renforcement des échanges commerciaux : Une mission d’hommes d’affaires brésiliens au Sénégal

La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar (CCIAD), en collaboration avec l'Ambassade du Brésil, organise une cérémonie de lancement pour une mission multisectorielle d'hommes d'affaires brésiliens au Sénégal. Cet événement vise à renforcer les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Brésil, en explorant de nouvelles opportunités de coopération et en stimulant les relations d'affaires entre les deux nations.