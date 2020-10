Renouvellement des structures du PDS: Me Wade accélère le processus (Document) Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020 à 23:34 | | 0 commentaire(s)|

Le Parti démocratique Sénégalais va lancer l'opération de ventes de ses cartes de membres le vendredi prochain. Exclusif.net a reçu un document dans lequel, le Pape du Sopi a instruit le secrétariat exécutif du PDS de convoquer la commission nationale de vente de cartes et de renouvellement des structures pour le démarrage effectif suivant le calendrier.



"J'invite les militants et les militantes du parti à se mobiliser partout sur l'entendu du territoire national et dans la diaspora pour une reussite total des opérations de placement des cartes pour le renouvellement des structure auquel j'attache une grande importance", rappelle, le secrétaire général du PDS.



La cérémonie du lancement officiel de la vente des cartes membres du PDS est prévue ce vendredi 16 octobre à la permanence Oumar Lamine Badji.







