Renouvellements: Jets de pierre et bombes à gaz s'invitent à permanence du Pds Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Octobre 2020 à 20:05

Les activités de la commission nationale de vente et de renouvellement des structures du Parti démocratique sénégalais démarrent ce lundi, sur instruction de Me Abdoulaye Wade. La rencontre a été émaillée par quelques scènes de violence. En effet, des jets de pierre ont été essuyés dès l'entame des travaux. Les partisans de Bara Gaye ont été indexés par certains militants. Ils ont perturbé la cérémonie d’ouverture, en prenant le micro et réclamant la présence de Bara Gaye. Des bombes lacrymogènes seront pulvérisés, des chaises endommagées et quelques jets de pierre essuyés.

Mais, la rencontre s’est poursuivie quelques dizaines de minutes plus tard. «La presse est venue faire un travail d’information. Je lui présente nos excuses. Si vous avez subi des dommages, je vous prie d’en informer le parti», a indiqué Doudou Wade, le président de séance.

Les travaux se poursuivent au moment nous écrivons ces lignes. Les responsables du renouvellement ont renseigné que la carte de membre reviendra à 200francs Cfa à tout militants désirant acquérir la carte.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-31442-renouvellem...

