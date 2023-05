Rentrée politique de Khadim Dia: "L'heure n'est pas à la division, ni aux invectives..." Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2023 à 15:15 | | 0 commentaire(s)| Le Conseiller technique à la Primature du Sénégal, Khadim Dia a fait sa rentrée politique. Il a invité les jeunes hier à se retrouver autour de l'essentiel, et de prendre leur avenir en main. A l'en croire, l'heure n'est pas à la division, ni aux invectives. Il dit être plus que jamais déterminé à travailler pour Macky Sall. M.Dia est revenu en outre sur ses liens avec le Premier ministre Amadou Ba . A noter que plusieurs responsables politiques ont pris part à l'évènement.



Le Premier Ministre, Amadou Ba, présent à cette entrée politique a félicité et encouragé Khadim Dia pour sa carrière politique. C'était également l'occasion pour lui d'inviter la population à s'inscrire sur les listes électorales, qui seront clôturées bientôt.

Accueil Envoyer à un ami Partager