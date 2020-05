Réouverture des classes le 2 juin, les quelques mesures du ministère de l’Education nationale

La reprise des cours pour les classes d'examen est prévue le 2 juin et pour freiner la propagation du virus en milieu scolaire, le ministère de l'Education nationale a révélé les mesures prises sur la Rfm.



A ce titre, Mohamadou Moustapha Diagne, le directeur de la Formation et de la communication du ministère de l'Education nationale, a annoncé que des tests seront effectués sur les enseignants concernés avant le retour en classes. Des masques, des gels et des dispositifs de prise de température avec des thermoflashs seront aussi mis en place.



M. Diagne d’ajoutter : « Il faut identifier les enseignants qui doivent reprendre les cours pour faire des tests. Nous allons aussi prendre des dispositions pour leur déplacement. Nous allons tout faire pour que les enfants et les enseignants ne soient pas contaminés, comme on le fait avec le paludisme. Car on ne sait pas quand la maladie va disparaître ».