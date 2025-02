Réparation et soutien : Le gouvernement adopte de nouvelles mesures pour les victimes des événements de 2021-2024

Le gouvernement sénégalais a annoncé un ensemble de mesures destinées aux ex-détenus et autres victimes des événements survenus entre 2021 et 2024. Sous l’impulsion du ministère de la Famille et des Solidarités, dirigé par Mme Maïmouna Dieye, ces mesures visent à apporter une assistance financière, sociale et médicale aux personnes concernées ainsi qu’à leurs familles.



Parmi les principales décisions prises :



🔹 Indemnisation des familles des personnes décédées : Un montant de 10 millions de francs CFA sera octroyé à chaque famille. En complément, les orphelins mineurs seront reconnus Pupilles de la Nation, tandis que leurs familles bénéficieront d’un accès prioritaire aux programmes sociaux du gouvernement (Bourses de Sécurité familiale, Couverture Sanitaire Universelle, Carte d’Égalité des Chances, etc.).



🔹 Soutien à l’entrepreneuriat : Les ayants droit auront un accès facilité aux financements via la DER/FJ, le Fonds national de Crédit pour les Femmes et le Fonds national de Promotion de l’Entrepreneuriat Féminin.



🔹 Prise en charge médicale et psycho-sociale : Les ex-détenus et autres victimes souffrant de blessures ou de maladies en lien direct avec ces événements seront soignés sur la base d’un dossier médical. Leurs familles pourront également bénéficier de ce dispositif.



🔹 Allocation financière aux personnes identifiées : Une somme forfaitaire de 500 000 FCFA sera versée à toutes les personnes recensées dans la base de données de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en collaboration avec le ministère de la Justice, la police, les représentants des victimes et la société civile.



Ces mesures traduisent la volonté du gouvernement d’apporter une réponse concrète aux souffrances engendrées par ces événements et d’accompagner durablement les victimes dans leur réinsertion sociale et économique.

