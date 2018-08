Report des compétitions après la Tabaski : La gestion cavalière de l'ODCAV de Louga décriée par 11 ASC ( vidéo)

Rédigé par La rédaction de leral.net le 13 Août 2018 à 16:32 | Lu 152 fois

A Louga, rien ne va plus entre 11 équipes de navétane et l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (Odcav) de Louga. En effet, 11 Associations sportives et culturelles (ASC) ont demandé le report du début du championnat juste après la Tabaski. Ce que l'ODCAV de Louga a refusé.