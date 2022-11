Reportage / GOSSAS: Navétanes et 31 décembre, ces événements qui ne font plus courir Rédigé par leral.net le Lundi 28 Novembre 2022 à 04:47 | | 0 commentaire(s)| Une activité phare à Gossas: les navétanes. Mais là où le bat blesse, tout est arrêté à cause des violences constatées dans le stades. Les habitants se désolent de cela, obligés d'attendre les résultats des réserves de part et d'autre. Autre secteur, autre problème. "Il est difficile d'amener un artiste à Gossass qui, mis à part les navétanes, le 31 décembre est notre plus grand jour de programmes", se désole ce producteur.



