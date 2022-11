Reportage / MBOUL: les habitants se battent pur survivre, les bourses sociales ne viennent plus! Rédigé par leral.net le Lundi 28 Novembre 2022 à 04:18 | | 0 commentaire(s)| Mboul, localité située au cœur de Diourbel, se sent étrangère au Sénégal avec les difficultés qui parsèment son quotidien. Agriculteurs et bergers s'affrontent souvent à cause de la divagation des animaux qui font des ravages dans les champs. Hormis cela, Mboul manque de tout: infrastructures sanitaires, eau, électricité, écoles entre autres. Pire, les bourses sociales qui les soulageaient ne viennent plus à destination depuis belle lurette.



