Reportage du jour / Grand Dakar: Quand populations et usagers de la route bavent à cause du BRT Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2023 à 17:58 | | 0 commentaire(s)| Il est difficile de se déplacer dans Grand Dakar, sur les routes principales comme secondaires. Toutes barrées à cause des travaux du BRT. Les quartiers riverains comme Amitié, Liberté, Zone B souffrent aussi. Taximan, automobilistes et riverains racontent leur calvaire et interpellent les autorités a accélérer les travaux.

Reportage Aminata Traoré et Cheikh Tidiane Sène

