Reportage sur le massage, un métier sensible: les masseuses invitées à se faire respecter, et à... Rédigé par leral.net le Mardi 9 Février 2021 à 18:34 | | 0 commentaire(s)| La présence des salons de massage à Dakar suscite la polémique. Pour beaucoup de Sénégalais le massage est un métier comme les autres mais très sensible. Ils estiment que les hommes devraient se faire masser par des hommes, les femmes par des femmes et demandent à ce que la manière dont ce métier est pratiqué soit revue.



Accueil Envoyer à un ami Partager