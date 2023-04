Répression politique: Guy Marius Sagna et ses camarades veulent mettre sur pied un collectif des familles de détenus politiques Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Avril 2023 à 21:25 | | 0 commentaire(s)| Famille de toutes les victimes et de tous les détenus politiques du Sénégal. « Unissons-nous », c 'est l'appel de Guy Marius Sagna et de ses camarades du Frapp face à ce qu'ils appellent la répression de Macky Sall et de son pouvoir. Ces responsables du mouvement citoyen veulent mettre sur pied le collectif des familles des détenus politiques. Le Secrétaire général Guy par ailleurs, député à l'Assemblée nationale appelle la population et à toutes ses familles à l'union des forces.



