Le nombre de personnes fuyant les violences en République centrafricaine (RCA) pour se réfugier dans les pays voisins, a doublé en une semaine seulement, pour atteindre près de 60.000, a indiqué, vendredi, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Le regain de tensions et l’intensification des violences depuis le scrutin présidentiel du 27 décembre seraient à l’origine de cette forte hausse du nombre de réfugiés.



Alors que près de 60.000 personnes ont été contraintes de chercher refuge dans les pays voisins depuis décembre, le HCR rappelle que le nombre de réfugiés dans les pays voisins a doublé en une semaine seulement. Le 8 janvier dernier, l'agence onusienne avait indiqué que les violences survenues dans le contexte des élections présidentielles et législatives du 27 décembre avaient déjà forcé plus de 30.000 personnes à fuir vers le Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo. (ONU)



Source : https://www.impact.sn/Republique-centrafricaine-pr...