Respect de la Constitution, impartialité de la justice et ouverture d’un large dialogue : Les remèdes de la société civile pour la stabilité au Sénégal

La Fédération internationale pour les droits humains (Fidh) et ses organisations membres au Sénégal que sont la Raddho, l’Ondh et la Lsdh, sont vivement préoccupées par l’intensification de la répression contre des membres de l’opposition politique et des journalistes, alors qu’on se rapproche de l’élection présidentielle, rapporte "L'As".



En conclave hier, elles appellent les autorités à garantir le respect des droits humains et des libertés fondamentales. En effet, ces défenseurs des droits humains déplorent le fait que le 16 mars dernier, jour de la comparution d’Ousmane Sonko devant la justice, la ville de Dakar ait été le théâtre de violents affrontements entre les forces de l’ordre et les partisans du premier cité.



Pis, des manifestations de soutien organisées par ses partisans ce jour-là, ont été violemment réprimées par la police. Dans le même élan, ils dénoncent un large usage de gaz lacrymogène et d’affrontements ayant causé la mort d’au moins une personne et plusieurs blessés. Ce qui fait dire à Me Drissa Traoré, secrétaire général de la Fidh, qu’il est de la responsabilité des autorités sénégalaises d’assurer que les forces de sécurité, dans leur mission de maintien de l’ordre, agissent en toute circonstance, en vue de préserver la vie humaine et la sécurité, tant des manifestants que de la population civile. D’autant que l’usage disproportionné de la force est condamnable et ne constitue en aucun cas une solution.



Ainsi, la Fidh, la Raddho, l’Ondh et la Lsdh tiennent à rappeler que le maintien de l’ordre doit s’opérer dans le strict respect des instruments internationaux et régionaux auxquels l’État sénégalais a souscrit.



Dès lors, elles estiment qu’il urge pour notre pays, d’établir un climat politique démocratique et respectueux des droits humains. « Le Sénégal, souvent cité comme un exemple de démocratie en Afrique de l’Ouest, traverse depuis plusieurs années une vague de contestations rarement observées. Ces contestations se sont exacerbées depuis 2021, et particulièrement avec l’arrestation d’Ousmane Sonko. La convocation de ce dernier, le 3 mars 2021, devant le Juge d’instruction dans le cadre d’une procédure ouverte à la suite d’une plainte pour viol et menaces de mort déposée par Adji Sarr, a été marquée par cinq jours de manifestations et d’émeutes violemment réprimées. À ce jour, aucune justice n’a été rendue après la mort de 14 personnes, dont 12 par balles et plusieurs blessés graves », fulminent les droits-de-l’hommiste.



Ils exigent des autorités sénégalaises des mesures afin que les responsabilités soient établies et que les auteurs de toutes ces violences, quels qu’ils soient, répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Revenant en outre sur l’état de santé préoccupant d’Ousmane Sonko et de plusieurs de ses partisans, à la suite des heurts du 16 mars dernier, la FIDH et ses organisations membres exhortent les autorités sénégalaises à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’ils aient accès aux soins adéquats en urgence.



Par ailleurs, elles précisent que tous ces événements se déroulent dans un contexte politique tendu, à un an de l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Le flou entretenu par le Président Macky Sall sur une possible candidature pour un troisième mandat suscitant des tensions grandissantes. Ces organisations de la société civile appellent les autorités sénégalaises à respecter leurs engagements régionaux et internationaux relatifs au respect des principes démocratiques. Elles appellent les acteurs politiques sénégalais à agir pour favoriser un débat national serein et inclusif, ainsi qu’à tout mettre en œuvre pour permettre une décrispation du climat politique. Car seule la conjugaison des 3 facteurs importants que sont le respect de la Constitution, l’impartialité de la justice et l’ouverture au dialogue, permettra au Sénégal de rétablir cette stabilité historiquement reconnue, de manière durable.