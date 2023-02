Ressources minières du Sénégal : Les acteurs en conclave à Dakar pour partager et clarifier la vision du secteur minier senegalais Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Février 2023 à 10:18 | | 0 commentaire(s)| Partager, apprécier et clarifier la vision et la mission du secteur minier sénégalais, tel est l'objectif de l’Atelier de lancement de la mission d’évaluation ciblée du secteur minier au Sénégal, dans le cadre du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP). Organisée par le Ministère de la Justice, la rencontre avait pour thème : « Les ressources minières au cœur de la transformation structurelle de l'économie du Sénégal ». " Nous envisageons de faire des visites sur le terrain pour rencontrer les acteurs, échanger avec eux, demander leur avis. Cela nous permettra d’avoir un regard consensuel autour des problèmes qui se posent quant à l’exploitation des ressources minières", a expliqué Ibrahima Thioub, président de la Commission nationale de gouvernance du Sénégal.





Accueil Envoyer à un ami Partager