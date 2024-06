Retard dans le paiement de leurs indemnités : Les ex-travailleurs de Sotrac, Sias et Ama Sénégal, interpellent l'Etat Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2024 à 10:51 | | 0 commentaire(s)| Le cadre unitaire Sotrac-Sias-Ama a tenu ce mardi, une assemblée générale cruciale au terminus de Liberté 5. Cet événement a rassemblé les médias et la communauté, marquant un moment décisif, suite à l'engagement du Président de régler les paiements attendus. L'objectif principal de cette réunion était de discuter et d'obtenir des actions concrètes avant la fête de la Tabaski, afin d'apporter un soulagement nécessaire aux veuves et orphelins, en grande détresse.



