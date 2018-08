Retour des pluies: Le Khalife Général des Tidianes recommande de fermer les bars, d’arrêter le football, la lutte…

Le sermon du Khalife général des Tidianes a été d’emblée axé sur le sens de la Tabski. Serigne Mbaye Sy Mansour d’appeler dans ce sens à faire taire les querelles de clochers et autres calomnies pour la résolution des difficultés qui assaillent les Sénégalais.



Le Guide religieux s’est aussi préoccupé du retard des pluies dans beaucoup de contrées du pays. Et pour que la pluie tombe en abondance, Serigne Mbaye Sy Mansour, à l’instar de l’ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, recommande de fermer tous les bars, les lieux de débauche, d’arrêter les séances de lutte, les matches de football.



Et ces mesures du président, se souvient-il, avait porté ses fruits; parce que, le ciel avait grandement ouvert ses vannes, au grand bonheur des populations.



Dans le même ordre d’idées, le Khalife de Tivaouane a exhorté les imams, les dignitaires religieux et autres érudits, à faire des prières spéciales, voire des bawnanes religieux…





SENEGO