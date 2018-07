Réunion du Comité directeur PDS : l'ex-ministre de la Justice se lâche, le mouvement « and nawle ci Pds » réplique

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Juillet 2018 à 11:13

Nous vous avions promis de revenir en long, en large et en profondeur sur la dernière réunion du Comité directeur du Pds. Chose promise, chose que nous faisons.



Pour dire que c’était vraiment « neex ». Après la prise de becs entre Oumar Sarr et Ibra Diouf Niokhobaye à propos du cas Karim Wade, les jeunes libéraux, réunis autour du nouveau mouvement de rébellion dénommé « and nawlé ci Pds » ont remis Me El Hadji Amadou Sall à sa place.



L’ancien ministre de la Justice avait pris la parole pour fustiger la naissance de ce mouvement et sa dénomination. Pour Amadou Sall, en se faisant appeler « and nawle ci Pds », c’est comme si, au sein du parti de Me Abdoulaye Wade, les gens n’étaient pas traités en « nawle ».



Me Amadou Sall s’est mis à critiquer vertement les initiateurs en se défoulant.











Les Echos



