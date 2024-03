Révélations choquantes : Pape Abdoulaye Touré dénonce la torture et les mauvais traitements infligés par des gendarmes et des éléments de Pape Malick Ndour Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mars 2024 à 02:42 | | 0 commentaire(s)| Les allégations de torture et de mauvais traitements par des membres des forces de l'ordre sont très sérieuses et doivent être prises au sérieux. Il est crucial que de telles accusations fassent l'objet d'une enquête approfondie et impartiale pour établir les faits et que toute personne responsable de violations des droits de l'homme soit tenue responsable de ses actions. Les droits de l'homme et la dignité de chaque individu doivent être respectés et protégés en toutes circonstances.













