Révélations de Me El hadji Diouf: Pourquoi le Doyen des juges a préféré arrêter l'audition de Ousmane Sonko...?

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Novembre 2022 à 06:33 | | 13 commentaire(s)|

Me El Hadj Diouf n’a pas du tout apprécié la manière dont le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, s’est comporté avec le Doyen des juges, Maham Diallo, lors de son audition dans le fond du dossier « Sweet beauté ».



À l’en croire, en refusant de répondre aux questions du Doyen des juges, Sonko a fait preuve « d’arrogance et d’insolence. » En l’espèce, Me Diouf reste convaincu que Ousmane Sonko ne pouvait nullement invoquer une violation de sa vie privée et/ou de sa dignité, en répondant sur des relations sexuelles supposées avec la victime présumée Adji Sarr.



En guise de précisions, Me El Hadj Diouf a tenu à révéler qu’à sa connaissance, seules deux questions ont été posées à Ousmane Sonko, l’existence ou pas de relations sexuelles répétées avec Adji Sarr et la proposition du test Adn au sieur Ousmane Sonko. « Face au refus de collaborer affiché par Ousmane Sonko, le doyen des juges a préféré en rester là ! Aucun juge n’accepterait de poursuivre une audition dans ces conditions », conclut le conseiller de Adji Sarr.

