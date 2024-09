Révélations effroyables d’un pasteur : « On a utilisé des cadavres pour réaliser de faux miracles ! » Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2024 à 11:51 | | 0 commentaire(s)| Dans cette révélation choquante, un ancien chef de secte expose la sombre vérité qui se cache derrière les faux prophètes et les faiseurs de miracles. Pendant cinq ans, lui et son frère jumeau ont utilisé des cadavres et d'autres tactiques trompeuses, pour mettre en scène des guérisons miraculeuses et des prophéties.

Aujourd'hui, il révèle l'étendue terrifiante de leur tromperie et le dangereux voyage qu'il a entrepris pour s'échapper. Regardez pour découvrir la vérité sur ces pratiques frauduleuses et l'histoire puissante de sa rédemption.





