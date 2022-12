Révision du code consensuel, parrainage...: L'invite d'Abdoul Diallo à la Société civile et aux... Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Décembre 2022 à 18:21 | | 0 commentaire(s)| Abdoul Diallo du CosM23 estime que la Société civile doit plaider pour une révision du code consensuel. "On en avait un à l'époque où Keba Mbaye était vivant et depuis lors, on ne peut avoir un code consensuel. "Ils doivent discuter, proposer des lois et les réformer, mais aussi réorganiser le parrainage", conseille-t-il.



