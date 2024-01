Révolte à Pikine : Les commerçants du Marché de Thiaroye, dénoncent l'interdiction de transport des fruits et légumes Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Janvier 2024 à 17:29 | | 0 commentaire(s)| Les commerçants du parc d'oignons du marché de Thiaroye, à Pikine, se soulèvent contre l'arrêté du Gouverneur de Dakar, interdisant le transport de fruits et légumes vers les marchés locaux. Après les vendeurs du marché Syndicat, c'est une nouvelle mobilisation en assemblée générale, avec des brassards rouges, qui s'est tenue ce mercredi matin. Les commerçants estiment inadmissible de quitter leur lieu de travail, pour répondre à la demande de l'État et expriment les risques potentiels de chômage pour de nombreuses familles, si cette mesure persiste.



Accueil Envoyer à un ami Partager