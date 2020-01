Rhune chez l'enfant: Comment différencier toux grasse et toux sèche ? Comment savoir si son enfant souffre d’une toux grasse ou d’une toux sèche ? Pourquoi est-ce important de savoir les différencier ? Qu’est-ce que le type de toux nous indique sur le rhume ? Quels traitements selon le type de toux ? On vous dit tout.





Lorsqu’un bébé ou un enfant tousse, il peut être opportun d’essayer d’identifier le type de toux qu’il émet, ne serait-ce que pour réagir en conséquence. « Toux grasse ou toux sèche ? » est même bien souvent la première question que pose le pharmacien lorsqu’on lui demande un remède contre la toux. On distingue d’ailleurs les sirops pour la toux sèche des sirops pour la toux grasse.



Rappelons d’abord que dans les deux cas, il faut considérer la toux comme une réaction naturelle de l’organisme, qui cherche à se défendre face à des agents infectieux (virus, bactéries), des allergènes (pollens, etc.) ou des substances irritantes (pollution et certains produits chimiques notamment).



Comment savoir si mon enfant a une toux sèche ?



On parle de toux sèche en l’absence de sécrétions. Autrement dit, la toux sèche n’a pas pour rôle d’éliminer le mucus qui encombre les poumons. Il s’agit d’une toux dite “irritative”, signe d’une irritation des bronches, qui est souvent présente au début d’un rhume, d’une otite ou d’une allergie saisonnière. Bien qu’elle ne s’accompagne pas de sécrétions, la toux sèche ne demeure pas moins une toux qui fatigue, et qui fait mal.

Notons que la toux sèche qui s’accompagne d’une respiration sifflante doit faire penser à un asthme ou à une bronchiolite.



Quel traitement en cas de toux sèche ?



Le miel et les infusions de thym sont les premières approches à envisager en cas de toux sèche, pour calmer l’irritation.

Selon l’âge de l’enfant, le médecin ou le pédiatre pourra prescrire un sirop antitussif. Celui-ci va agir directement au niveau de la zone du cerveau qui commande le réflexe de toux. Autrement dit, un sirop antitussif apaisera une toux sèche, mais ne permettra pas d’en soigner la cause, qu’il faudra identifier, voire traiter par ailleurs. Il ne faut évidemment pas utiliser un sirop antitussif pour toux sèche pour traiter une toux grasse, au risque de voir les symptômes empirer.



Toux grasse chez l’enfant : une toux “productive” qui désencombre



La toux grasse est dite “productive”, car elle s’accompagne de sécrétions de mucus et d’eau. Les poumons évacuent ainsi les microbes, les bronches s’auto-nettoient. Des expectorations de glaires peuvent survenir. La toux grasse intervient généralement lors d’un gros rhume ou d’une bronchite, lorsque l’infection “tombe dans les bronches”. C’est pourquoi il est conseillé d’intervenir au plus tôt, via un lavage régulier du nez au sérum physiologique ou avec un spray à l’eau de mer, et de faire boire beaucoup d’eau à l’enfant pour fluidifier ses sécrétions.



Le principal traitement médical de la toux grasse repose sur la prescription de fluidifiants bronchiques. Cela dit, leur efficacité est controversée, et peu sont encore remboursés par la Sécurité sociale.

Tant que la toux grasse de l’enfant ne lui provoque pas de régurgitations ou ne gêne pas sa respiration, mieux vaut se contenter de soulager sa toux avec du miel, des tisanes de thym, et de désobstruer son nez.



Source: parents.fr

