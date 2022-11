Richard-Toll / Gare routière : Les chauffeurs "freinés" par la gestion de la Mairie

Les chauffeurs de la gare routière de Richard-Toll sont unanimes que cette dernière ne l'est que de nom. Les difficultés sont nombreuses comme l'insalubrité, l'instabilité et autres. La mairie, avec son budget de 2 milliards FCfa, est attaquée de toutes parts et "ne serait pas capable de leur donner des toilettes décentes". La future gare ne répond pas aux normes standard d'autant que l'érection de cantines, barre la fluidité.