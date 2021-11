Richard-Toll : Les retraités de la CSS réclament leurs indemnités de départ à Mimran Rien ne va plus entre la Compagnie Sucrière Sénégalaise et certains de ses retraités. Après plus d'une trentaine d'années de bons et loyaux services à la CSS, des employés de Jean Claude Mimran partis à la retraite ont arboré le rouge pour exprimer leur colère à leur ex employeur.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Novembre 2021 à 15:53 | | 0 commentaire(s)|

Ils lui réclament leurs dégagements de retraite évalués à plus d'une cinquantaine de millions, allant de deux (2)millions à 250 mille francs chacun. Visages tristes et pâles, ces vieux hommes ont fait face à la presse pour interpeller les autorités notamment le ministre de la fonction publique avant "Que l'irréparable ne se produise".



Abdoulaye Gueye porte parole du jour n'est pas allé par quatre chemins pour dire que le PDG Jean Claude Mimran a intérêt à revoir ses collaborateurs. "Ils ne font que donner une mauvaise image à cette industrie" a t-il pesté.



Très affecté, M.Gueye révèle que 60 retraités ont reçu leurs lettres de dégagement sans toucher un franc. "Et pourtant l'inspection de travail de Saint-Louis avait en premier lieu instruit à la CSS de payer ces dégagements avant de se rétracter à la suite" a t-il révélé.



" Quand la direction est informée que l'affaire était à l'inspection de travail, elle a suspendu la remise de ces lettres de dégagement" a t-il expliqué. Et il précise que cette affaire sera traduite devant le tribunal de travail"." Nous sommes d'honnêtes citoyens qui réclament leur dû, on ne peut pas concevoir que notre ex-employeur gèle nos avoirs pour des raisons non fondées" a t-il avancé.

Du coup, ces retraités lancent un appel pressant au chef de l'Etat Macky Sall .

A les en croire à la CSS, les employés sont surexploités et ceci n'ébranle guerre les organisations syndicales. "Ici c'est l'Omerta total au profit du patronat pour gérer des intérêts personnels" ont-ils manifesté. En attendant de trouver une solution heureuse à ce contentieux, les retraités de la CSS disent se contenter de rencontrer la presse pour alerter les autorités compétentes et l'opinion Sénégalaise.



Adama Sall (Saint-Louis)





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos