Ring the bell for gender equality: La Brvm et le Dc/Br célèbrent la journée internationale de la femme

Pour cette édition placée sous le thème : « L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable », informe un communiqué de presse, la Brvm et le Dc/Br ont été honorés de la participation effective de Félix Anoble, Ministre de la Promotion des Pme, de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel de Côte d’Ivoire ainsi que celle de Mme Antonia Ngabala-Sodonon, Représentante résidente de l’Onu-Femmes en Côte d’Ivoire.



Dr Edoh Kossi Amenounve s’est dit heureux, en sa double qualité de président de l’Association des Bourses africaines (Asea) et de Directeur général de la Brvm et du Dc/Br, d’accueillir de valeureuses femmes pleines de talents, qui contribuent chaque jour à la transformation du continent par l’entrepreneuriat, les actions sociales, l’éducation et la santé.



Pour lui, le thème retenu pour cette année, décrit bien la trajectoire à suivre pour unir le présent et le futur, en traçant des voies de l’avenir par « la mise en œuvre aujourd’hui d’actions urgentes en étant plus attentifs aux opinions de nos mères, de nos femmes, de nos sœurs pour un avenir meilleur pour nos filles ».



Il a saisi l’opportunité de cette célébration pour rendre un hommage appuyé à toutes les femmes africaines pour leur leadership dans nos sociétés, leurs actions au service de l’éducation des enfants et pour l’exemple qu’elles constituent pour les générations actuelles et futures d’un continent qui va de plus en plus compter dans l’évolution du monde.



Quant à Mme Antonia Ngabala-Sodonon, Représentante résidente de l’Onu-Femmes, elle a plaidé pour une augmentation du financement des secteurs publics et privés en faveur des micro entreprises et des Pme appartenant à des femmes y compris les entreprises informelles, de manière à promouvoir des initiatives climatiques et environnementales tenant compte des questions du genre le Ministre de la Promotion des Pme, de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel de Côte d’ivoire qui présidait la cérémonie, s’est réjoui de la célébration de la Journée Internationale des Droits de la femme à travers le concept « Ring the Bell for Gender Equality » qui est une sonnerie de la cloche de l’égalité, une sonnerie de la cloche pour l’égalité des genres ».



« L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont des facteurs essentiels pour l’atteinte d’un développement plus juste et plus équitable » a-t-il indiqué.

