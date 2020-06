Riposte contre la Covid-19: Le Port Autonome de Dakar reçoit du matériel sanitaire d'une valeur de 26 millions de l’Union Européenne

Le Programme Wecaps de l’Union Européenne démarré en 2019 pour 8,5 millions d’euros, vise à améliorer la sécurité et la sûreté des ports en Afrique de l’Ouest et du Centre. Il s’engage à soutenir les efforts déployés par les ports de la région pour gérer et atténuer l’impact du nouveau coronavirus. Les trois composantes du projet s’articulent autour du Renforcement de la sécurité des installations portuaires, l’Appui à la gouvernance portuaire et l’Appui à la sécurité civile (prévention, gestion des risques, manutention et stockage de matières dangereuses).



ABOUBACAR SEDIKH BEYE : cet appui sanitaire de l’Union Européenne vient à son heure



Le Directeur général du Port Autonome de Dakar a salué un appui sanitaire qui vient à son heure, puisqu’il consolide le plan de contingence que le Port Autonome de Dakar a adopté dès l’apparition de la pandémie pour assurer la continuité de ses services.



Ce lot de matériels du programme Wecaps vient compléter la mise en place d’une plateforme de E-learning, pour former nos acteurs à mieux gérer les risques liés à la pandémie mais également la mise à la disposition d’un guide des bonnes pratiques, sur la base des procédures opérationnelles des services d’incendie et de secours en Europe, au profit des autorités des ports partenaires et des personnels primo-intervenants, qui leur permettra de poursuivre leurs activités et d’assurer des missions de sûreté et sécurité tout en respectant les gestes « barrière ».



MME CECILE TASSIN PELZER, UNION EUROPEENNE



Mme Cécile Tassin Pelzer , parlant du programme Wecaps a indiqué qu’ « à l’heure où le monde fait face à une menace sans précédent, causée par cette pandémie dont les conséquences touchent l’ensemble des sociétés et des nations, le secteur maritime joue un rôle essentiel dans la riposte qui lui est faite. Il est si important de permettre au commerce maritime de continuer et que les ports du monde puissent rester ouverts ». C’est vu sous ce rapport que Wecaps a proposé aux ports partenaires, trois actions de soutien, notamment la sensibilisation des acteurs portuaires, la rédaction d’un guide de bonnes pratiques et l’envoi d’un kit de matériel de protection.