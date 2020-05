Riposte contre le Covid-19 / Pour un nouveau don au profit des enfants de « Unies Vers’Elle »: Les Eléments français au Sénégal reviennent à Pikine Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mai 2020 à 22:19 | | 0 commentaire(s)| Le désormais traditionnel convoi des Eléments français au Sénégal est arrivé à Pikine ce jeudi 14 mai 2020, pour réaliser un 2e don au profit des enfants de l’association Unies Vers’Elle. Cette action s’inscrit dans le cadre du soutien solidaire dans la durée des EFS, à l’attention des associations, œuvrant pour les plus vulnérables qui voient leurs besoins s’accroître dans cette période de lutte contre le COVID–19.

Les militaires français ont déposé les denrées de première nécessité en respectant les gestes barrières imposés par la pandémie mondiale, soit 1 tonne de riz, des pommes de terre, des oignons, de l’huile, du sucre, du pâté de thon, du concentré de tomate, du lait liquide et en poudre ainsi que des masques-barrières en tissu, fabriqués localement aux normes AFNOR.



« Cette aide alimentaire est vraiment une grande chance », a déclaré madame Danielle Hueges, directrice exécutive. « C’est très important pour nous, car les enfants que nous sortons de la rue, sont dénutris. »



Le 2 avril, date du premier don des militaires français et de leurs familles, l’association préparait et servait 200 repas par jour. Aujourd’hui, 120 jeunes garçons âgés de 5 à 13 ans sont confinés, nourris et suivis sanitairement par les éducateurs spécialisés, les animateurs, les cuisiniers et autres travailleurs sociaux de l’association pikinoise. « A chaque quatorzaine terminée, les jeunes garçons retournent dans leurs familles et d’autres nous rejoignent pour une prise en charge et une nouvelle quatorzaine », poursuit la directrice du centre. « Depuis le 11 avril, nous sommes passés de 200 à 350 repas servis par jour », renseigne-t-elle .



Unies vers’ Elle Sénégal est une association de solidarité internationale, de droit sénégalais, qui œuvre en faveur des enfants et des jeunes femmes les plus vulnérables, en danger, victimes de maltraitances ou de violences. Implantée notamment à Pikine, à La Maison Rose, elle propose une prise en charge pour les enfants en bas âge, filles, jeunes mères célibataires et femmes (avec ou sans enfant) vivant dans des situations de grande vulnérabilité. En 2019, la Maison Rose a accueilli 196 filles, 128 garçons et 59 jeunes femmes victimes de négligences familiales, de maltraitances et de violences sexuelles et physiques. 19 bébés sont nés à la Maison Rose.



Pour réaliser cette opération, les Eléments français au Sénégal bénéficient d’un mouvement spontané de solidarité de la part d’entreprises qui ont suivi leurs actions au profit des plus démunis. Ce mouvement s’est concrétisé par des dons conséquents de riz, de lait liquide, de pâtés de thon mais aussi des masques barrières en tissu suivant la norme AFNOR qui viennent s’ajouter aux denrées offertes par les militaires français et leurs familles. Les EFS remercient notamment la compagnie agricole de Saint-Louis, Candia, Kirène, la SOCAS, EIFFAGE et la COTOA pour leur soutien solidaire à l’attention des plus démunis.



Les 350 militaires et civils qui vivent au Sénégal avec leurs conjoints et leurs enfants, ont à cœur de soutenir cette association exceptionnelle pour son engagement envers les plus défavorisés. En effet, les armées offrent un environnement permettant à chacun de progresser sur l’escalier social, en fonction de son travail et de ses mérites.



Ainsi, elles sont naturellement tournées vers la jeunesse et les plus défavorisés, auxquels elles donnent une chance de s’élever intellectuellement et socialement. C’est parce que les armées partagent avec cette association les mêmes valeurs d’humanité, de fraternité et de respect des autres, que les EFS se sentent concernés par son action. En outre, cette solidarité se nourrit du fait que les militaires comptent dans leurs rangs, de nombreux camarades, issus des milieux modestes, aujourd’hui parfaitement intégrés et acteurs de leur réussite sociale et professionnelle.















