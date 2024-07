Risques climatiques et catastrophiques : Le ministre des Finances et du Budget du Sénégal a échangé sur le diagnostic et le financement

Le ministre des Finances et du Budget du Sénégal, en collaboration avec la Banque mondiale et le Secrétariat du Global Shield a organisé un atelier crucial à Dakar, ce mardi. Cet événement a mis l'accent sur le diagnostic et le financement des risques climatiques et catastrophiques, offrant une plateforme pour partager les avancées récentes au Sénégal. Les discussions ont également porté sur les prochaines étapes pour renforcer le financement dans ces domaines critiques, tout en inaugurant le processus de l'initiative du budget mondial.