Rodolphe Lauretta revient avec Kreolia et dévoile le funky The Roy Rédigé par leral.net le Samedi 23 Octobre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Rodolphe Lauretta sort son nouvel album Kreolia le 15/10 chez Cristal Records. Un festin auditif duquel ressortent aussi des perles instrumentales : un hommage galvanisant à Roy Hargrove, une reprise d’Alain Jean-Marie arrangée en mode broken-beat et bien d’autres échappées.

Source : Le saxophoniste Rodolphe Lauretta est de retour avec Kreolia, un ovni musical ultra maitrisé, entre jazz, groove, funk, hip hop et musique des îles. Sur l'album, il rend hommage à Roy Hargrove avec The Roy.

