Rose Wardi déférée : Voici les charges retenues contre elle

Rose Wardi, candidate retenue à la présidentielle, arrêtée en fin de semaine dernière, est déférée au Parquet, ce lundi. Voici les charges retenues contre elle. « Escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité, souscription à une déclaration inexistante sur son inégalité et […]

Rose Wardi, candidate retenue à la présidentielle, arrêtée en fin de semaine dernière, est déférée au Parquet, ce lundi.

Voici les charges retenues contre elle.

« Escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité, souscription à une déclaration inexistante sur son inégalité et sur sa présence sur une liste ».

Source : https://lesoleil.sn/rose-wardi-deferee-voici-les-c...