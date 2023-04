Rufisque : I. Ndir, le pêcheur et trafiquant de drogue, arrêté avec 27 kg de yamba Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2023 à 01:54 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, le commissariat central de Rufisque a procédé à l'arrestation de I. Ndir dans la nuit du 17 au 18 Avril 2023. Informés d’une livraison d’une quantité importante de drogue au domicile du pêcheur sise au quartier Santhiaba de Rufisque, les éléments du commissariat central, y ont effectué une descente inopinée. Sur place ils tomberont sur 27 kg de chanvre indien dissimulés dans une valise et dans un sac dans la chambre du présumé dealer. En outre, de l’argent liquide sera trouvé par devers lui. Interrogé le mis en cause aurait reconnu les faits et dira avoir acquis le produit prohibé dans le département de Bignona.



Il a été placé en garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien. L’enquête suit son cours

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Rufisque-I-NDIR-le-peche...

