Rufisque: Les populations impuissantes face à l'insalubrité et manque d'hygiène Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019

Les habitants de Rufisque ne savent plus à quel saint se vouer face à l'insalubrité et manque d'hygiène. Les quelques citoyens rencontrés par leral.net ont dénoncé cette situation qui perturbe leur quotidien. Ces populations recommandent la réhabilitation du canal d'évacuation des eaux usées qui ne fonctionne plus favorisant ainsi la reproduction des moustiques.

