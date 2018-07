Russie 2018-Les fait sont sacrés : Si la honte pouvait tuer( Droit de réponse Ignace Ndèye Journaliste Sud Fm)

Nous comprenons bien votre mauvaise foi et votre malhonnêteté dans votre lugubre tentative de démenti car vous-même vous avez reconnu avoir bien quitté l’hôtel où vous logiez avant l’élimination des lions du Sénégal. Si vous pouvez accepter que Le séjour des membres de cette délégation sénégalaise logés aux hôtels alpha et beta à Moscou expirait le samedi 30 juin 2018 et que les clés ont été désactivées le samedi à 12h alors à quoi bon de s’agiter pour tenter de défendre l’indéfendable ? Tous ceux qui ont quitté leurs chambres avant midi dans cet hôtel ne pouvaient plus accéder à celles-ci après 12 heures. Conséquence ils ont poireauté dehors de 12 h à 19 avant que la situation ne soit décantée. Certains victimes de cette situation ont même quitté leur hôtel alpha pour rejoindre les infortunés de l’hôtel d’à cote. Et c’est d’ailleurs dans le hall qu’ils ont suivi avec leurs bagages le match France –Argentine. Une situation qui a même irrité ces responsables qui n’ont pas manqué de déverser leur bile sur l’organisation plus que informelle de la chose .Etiez-vous sur place pour s’enquérir de la situation. ? De deux chose l’une ; soit vous êtes atteint d’une cécité intellectuelle ou d’une malhonnêteté chronique qui mérite une cure urgente. Je crois bien savoir que vous souffrez des deux et c’est malheureux pour un soit disant journaliste dans la racaille hier.

L’information relayée sur nos ondes (sud Fm le samedi dans les éditions de la mi-journée) est destinée au grand public qui y a intérêt au premier chef parce que vous semblez l’ignorer : c’est grâce aux contribuables sénégalais que vous avez eu la chance de nous représenter, mais malheureusement vous avez encore une fois déçu à cause de vos errements .Quelle honte ! Le mensonge, la calomnie et la diffamation ne sont et ne seront jamais de sud. Vous essayez de faire plaire au chef et nous c’est le peuple qui nous intéresse alors tachez de bien faire la différence Et sachez que le groupe sud Communication fidèle à son label et sa mission d’informer juste et vrai ne se laissera jamais divertir par des « répondeurs automatiques » à la quête de bonnes grâces auprès du chef.

La prochaine fois j’ose espérer que vous remuerez votre langue des millions de fois avant de nier l’évidence.

Ignace Ndeye journaliste à Sud FM

Envoyé spécial en Russie