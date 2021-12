Russie - Chauffeur de taxi pour joindre les deux bouts : la vie de Poutine à la chute de l’URSS

Un documentaire intitulé « Russie. Histoire récente » sera bientôt diffusé à la télévision russe.



Le président russe Vladimir Poutine était chauffeur de taxi à ses heures perdues, pour assurer les fins de mois, après la chute de l’URSS. La fin de la «Russie historique», selon ses mots, issus d’un documentaire bientôt diffusé à la télévision russe.



Ancien agent des services secrets du KGB, Vladimir Poutine, qui a déjà déploré par le passé la chute de l’empire soviétique, a estimé, une trentaine d’années plus tard, que cet événement demeure une «tragédie» pour la «plupart des citoyens», selon les extraits d’un film – « Russie. Histoire récente » bientôt diffusé sur la chaîne Channel One – rapportés par l’agence RIA Novosti.



La fin de l’URSS a entraîné une période d’instabilité économique qui a plongé de nombreuses personnes dans la pauvreté, alors que la Russie nouvellement indépendante passait du communisme au capitalisme. «Parfois, il fallait que je gagne un peu d’argent en plus», a déclaré M. Poutine, dans ce documentaire, expliquant qu’il travaillait occasionnellement comme chauffeur de taxi pour augmenter ses revenus.



«Je veux dire, gagner de l’argent supplémentaire avec la voiture, en tant que chauffeur privé. C’est désagréable d’en parler pour être honnête mais, malheureusement, c’était le cas», déclare M. Poutine dans ce film.



Fidèle serviteur de l’Union soviétique, Poutine a été consterné lorsqu’elle s’est effondrée, qualifiant un jour cet effondrement de «plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle». «Après tout, qu’est-ce que l’effondrement de l’Union soviétique ? C’est l’effondrement de la Russie historique sous le nom d’Union soviétique», a déclaré le leader russe, cité dans le film.



La Russie était le centre de l’Union soviétique qui s’est agrandie pour inclure 15 républiques, s’étendant des pays baltes à l’ouest à l’Asie centrale. En 1991, secouée par des difficultés économiques, l’Union soviétique s’est désintégrée et la Russie est devenue une nation indépendante. (AFP)



